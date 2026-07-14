Stipendi personale ATA ad agosto gli arretrati del nuovo CCNL | arriveranno anche quelli delle posizioni economiche?

Da orizzontescuola.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel mese di agosto, il portale NoiPA ha annunciato l’applicazione degli aumenti salariali previsti dal nuovo CCNL per il personale ATA, in vigore dal 1° luglio 2026. Gli arretrati relativi a questa prima fase saranno corrisposti, mentre resta da chiarire se saranno inclusi anche gli aumenti per le posizioni economiche. La comunicazione riguarda esclusivamente gli aumenti tabellari e non specifica ulteriori dettagli sui pagamenti delle posizioni economiche.

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NoiPA ha comunicato che nel mese di agosto saranno applicati gli aumenti tabellari previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto definitivamente il 1° luglio 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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