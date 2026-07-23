Perseguitata da uno sconosciuto per mesi con lettere regali appostamenti arrestato lo stalker | lei si era trasferita a 180 chilometri di distanza e lui l' aveva trovata

Un uomo è stato arrestato dopo aver perseguitato una donna per mesi con lettere, regali e appostamenti. La vittima si era trasferita a circa 180 chilometri di distanza e aveva cambiato città, lavoro e abitudini di vita nel tentativo di sfuggire allo stalker. Nonostante i suoi sforzi, l’uomo è riuscito a trovarla e a continuare le sue azioni invasive. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine.

Ha cambiato città, ha lasciato il lavoro e ha rinunciato alla propria vita pur di sfuggire ad uno sconosciuto che aveva maturato per lei una vera e propria ossessione. Ma nemmeno centinaia di chilometri sono bastati a fermare il suo stalker. L’epilogo è arrivato martedì pomeriggio 21 luglio a Padova dove la Polizia ha arrestato in flagranza differita un trentenne bellunese accusato di atti persecutori nei confronti di una giovane di 26 anni. La vicenda, ricostruita dagli agenti della questura di Padova, sarebbe iniziata lo scorso marzo a Cortina d’Ampezzo. L’uomo si sarebbe presentato all’improvviso sotto l’abitazione della ragazza, suonando con insistenza il campanello e chiedendo di poterle parlare, pur essendo uno sconosciuto. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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