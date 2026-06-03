Una cantante statunitense ha denunciato di essere vittima di stalking. Secondo quanto riferito, lo stalker avrebbe tentato di entrare nella sua abitazione e si sarebbe avvicinato troppo durante un'uscita pubblica. La cantante ha riferito di aver contattato le forze dell’ordine, che stanno seguendo il caso. La donna ha anche raccontato di aver adottato misure di sicurezza aggiuntive per proteggersi. La polizia sta investigando sulla vicenda.

Sabrina Carpenter, una delle popstar più amate del momento con successi globali come Espresso e Please Please Please, ha ottenuto un ordine restrittivo temporaneo contro un uomo di 31 anni che si sarebbe presentato ripetutamente alla sua abitazione di Los Angeles, tentando in un’occasione di forzare l’ingresso. Secondo i documenti giudiziari depositati presso la Corte di Los Angeles County e visti dalla BBC, la cantante 27enne ha richiesto una protezione legale completa contro William Applegate, accusato di una serie di comportamenti inquietanti che avrebbero avuto inizio già il 20 aprile scorso. In una dichiarazione firmata personalmente, Carpenter ha scritto: “Il suo schema di stalking, violazione di proprietà e sorveglianza mi ha causato un grave e continuo stress emotivo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sabrina Carpenter perseguitata da uno stalker: “Ha tentato di entrare in casa mia”

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