Desirée Maldera perseguitata da 6 anni da uno stalker a Como | Ho cambiato scuola ai miei figli e ho paura

Da sei anni, una donna vive sotto la minaccia di uno stalker a Como, situazione che l’ha portata a cambiare scuola ai propri figli a causa delle continue intimidazioni. La donna, nota influencer e figlia di un ex calciatore scomparso nel 2012, ha raccontato di temere per la sicurezza della famiglia e di aver coinvolto le autorità. La vicenda ha avuto risvolti anche nel mondo del gossip e dei tribunali, con la donna che si è rivolta alle forze dell’ordine per proteggere sé stessa e i figli.

Dal gossip ai tribunali, fino alla paura per i propri figli. È un racconto duro quello fatto da Desirée Maldera, influencer e figlia dell’ex difensore goleador Aldo Maldera, scomparso nel 2012 dopo una lunga carriera tra Milan e Roma culminata con lo scudetto giallorosso del 1983.Come riportato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Desirèe Maldera, figlia dell'ex calciatore: «Perseguitata da uno stalker, da 6 anni vivo un incubo»

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