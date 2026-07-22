Un giovane di 20 anni è stato arrestato per aver maltrattato e vessato i genitori durante una lite domestica nella zona dello stadio di Alessandria. Secondo quanto riferito, il ragazzo aveva continuato a chiedere loro denaro, creando un episodio di tensione familiare che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato in seguito alle accuse di maltrattamenti in famiglia.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia, questo il bilancio dell’ennesima lite domestica avvenuta nella zona dello stadio di Alessandria. Un 20enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato fermato dai Carabinieri dopo l’ultima aggressione ai danni dei genitori, esasperati dalle continue richieste di denaro e dai comportamenti violenti del figlio. L’intervento ad Alessandria Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato a seguito di una chiamata al 112 da parte dei genitori del giovane, ormai allo stremo dopo l’ennesima escalation di violenza domestica. I militari della locale Stazione sono giunti rapidamente nell’abitazione situata nella zona dello stadio, dove hanno potuto constatare i danni materiali causati dal ragazzo durante un accesso d’ira. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Alessandria.

© Virgilio.it - Genitori aggrediti e vessati dal figlio 20enne con continue richieste di denaro ad Alessandria, l'intervento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paura per una donna a Vittoria, minacciata e maltrattata dal figlio con ripetute richieste di denaroUna donna a Vittoria ha riferito di essere stata minacciata e maltrattata dal figlio di 38 anni, che le avrebbe richiesto ripetutamente somme di...

Minacce e continue richieste di soldi agli anziani genitori, arrestatoUn uomo è stato arrestato dopo aver minacciato e richiesto denaro ripetutamente ai genitori anziani.