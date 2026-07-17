gli stati uniti ristabiliranno i privilegi commerciali di hong kong sospesi da trump quattro anni fa

Gli Stati Uniti ripristineranno i privilegi commerciali di Hong Kong, sospesi da quattro anni. Questo comporta un allentamento di alcune regole, tra cui controlli meno severi sulle esportazioni e tariffe più basse rispetto a quelle applicate alla Cina. La misura mira a facilitare gli scambi tra Hong Kong e gli Stati Uniti, riducendo alcune restrizioni precedenti. La decisione si applica immediatamente e riguarda specifici aspetti delle relazioni commerciali tra le due parti.

Concretamente significa che verranno allentate alcune regole per favorire gli scambi tra Hong Kong e Stati Uniti, come per esempio minori controlli sulle esportazioni o dazi inferiori rispetto a quelli imposti alla Cina. La decisione è stata accolta con favore dal governo cinese, perché tre le altre cose normalizza il suo crescente controllo sulla regione. Hong Kong è regione amministrativa speciale cinese a cui gli Stati hanno storicamente garantito un trattamento speciale proprio in virtù della sua autonomia dal regime cinese. All’epoca la decisione di Trump di sospendere il trattamento speciale fu motivata come una ritorsione per i tentativi della Cina di aumentare la sua presa su Hong Kong. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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