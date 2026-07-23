Durante le vacanze molte persone notano di avere problemi a evacuare, sentendo come se l’intestino fosse “andato in ferie”. Questa difficoltà può essere legata a cambiamenti nelle abitudini alimentari, riduzione dell’attività fisica o a stress legato al viaggio. La variazione di routine e di alimenti può influenzare il normale funzionamento intestinale, causando stitichezza temporanea.

Capita a tante persone di partire per le vacanze e, dopo alcuni giorni, avere l’impressione che anche l’intestino sia “andato in ferie”. La stitichezza del viaggiatore è una problematica molto comune in chi parte spesso e interessa non solo coloro che soffrono di stipsi cronica, ma anche tutti coloro che hanno un intestino perfettamente regolare durante l’anno. Le cause sono molteplici e vanno dal cambio degli orari dei pasti, fino a una riduzione dell’idratazione giornaliera e al cambiamento dello stile alimentare. Inoltre, solitamente per raggiungere mete lontane si rimane per tante ore seduti e spesso si rimanda lo stimolo di andare in bagno più volte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché in vacanza non riesci ad andare in bagno? La spiegazione del nutrizionista

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