E se facessimo una vacanza ogni due mesi anziché andare tutti in ferie ad agosto?

Durante i mesi primaverili, tra le ricerche più frequenti su Google e ora anche sull'intelligenza artificiale, c’è la domanda su dove trascorrere le vacanze ad agosto. Tuttavia, si parla anche di alternative: e se si decidesse di fare una pausa ogni due mesi invece di concentrare tutte le ferie in un’unica occasione a metà estate? Questa proposta ha attirato l’attenzione di chi cerca modi diversi per organizzare il proprio tempo libero.

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Fra le ricerche più popolari su Google (e ora sull'AI) nei mesi primaverili c'è dove andare in vacanza ad agosto. Non dovremmo sorprenderci, se consideriamo quanti di noi sono effettivamente convinti che le ferie si debbano fare esclusivamente in questo mese. Personalmente rimango sbigottito quando realizzo che questa convinzione non attanaglia solo le generazioni più mature, quelle cresciute con il modello, di derivazione statunitense, del più lavori, più sei figo e in periodi dove effettivamente quasi tutte le industrie chiudevano nei giorni centrali di agosto. No, più volte mi sono trovato di fronte responsabili di produzione o proprietari di piccole imprese under40, incastrati nello stesso schema. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - E se facessimo una vacanza ogni due mesi anziché andare tutti in ferie ad agosto? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video He Called Me a Gold Digger, but 6 Years Later He Met His Mini-Me! Is It Too Late to Say Sorry Sullo stesso argomento Se volete andare nella città dei tulipani, non dovete andare ad AmsterdamIn primavera i tulipani colorano le città, ma pochi sanno che la loro vera culla non è Amsterdam bensì Istanbul. Ogni quanto cambiare gli asciugamani, l’igienista Signorelli: “Se condivisi, almeno ogni due giorni”Ogni quanto bisognerebbe cambiare gli asciugamani? Diversi studi spiegano perché possono riempirsi di batteri, anche intestinali, tra umidità,...