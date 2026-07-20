Ferie estive e infrastrutture digitali | perché reti e dati non possono andare in vacanza

Da puntomagazine.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate, molte aziende e enti riducono la presenza del personale negli uffici, ma i servizi digitali devono continuare a funzionare senza interruzioni. Le reti e i sistemi di gestione dei dati rimangono attivi, anche con meno personale presente in sede. Questa situazione aumenta i rischi legati alla sicurezza informatica e alla manutenzione delle infrastrutture digitali, che devono garantire la continuità operativa anche durante le ferie.

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Uffici meno presidiati, servizi sempre attivi e rischi nascosti: nel pieno dell’estate la continuità digitale diventa una priorità per aziende, enti e strutture pubbliche.. La settimana del 20 luglio segna per molte aziende e uffici l’ingresso nel periodo più delicato dell’estate. Le attività rallentano, il personale si alterna nelle ferie, alcune sedi lavorano a ranghi ridotti e molte procedure vengono gestite da remoto. Ma c’è una parte dell’organizzazione che non può permettersi pause: l’infrastruttura digitale. Reti IP, data center, videosorveglianza, Wi-Fi, sistemi cloud, centralini VoIP e dispositivi connessi devono continuare a funzionare anche quando gli uffici sono meno presidiati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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