Un tribunale di Milano ha condannato un europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato senza motivo due collaboratori. La sentenza stabilisce che dovrà pagare loro complessivamente oltre 300.000 euro a titolo di risarcimento. La decisione riguarda licenziamenti avvenuti a marzo. La condanna si basa sulla mancanza di giustificazione nei licenziamenti contestati.

A marzo l’europarlamentare Ilaria Salis, di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), è stata condannata dalla sezione Lavoro del tribunale di Milano per aver licenziato due suoi collaboratori senza giusta causa: dovrà risarcirli con più di 300mila euro in tutto. La notizia è stata data dall’agenzia di stampa Adnkronos che ha ottenuto la sentenza. Il giudice Franco Caroleo del tribunale di Milano ha accolto le richieste dell’accusa: i due ex assistenti, che avevano lavorato alla campagna elettorale di Salis, erano stati assunti tramite due contratti che sarebbero dovuti scadere a luglio 2029, in corrispondenza con la fine del mandato di Salis. Secondo quanto scritto nella sentenza sono stati licenziati dopo pochi mesi, nel febbraio del 2025, senza preavviso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ilaria Salis è stata condannata per aver licenziato senza giusta causa due collaboratori

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Ilaria Salis condannata per licenziamento senza giusta causa.

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