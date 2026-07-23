I controlli antidoping al Tour de France 2026 sono stati effettuati durante la notte, in orari insoliti. La UCI ha spiegato che questa scelta è stata autorizzata dai giudici e mira a prevenire tentativi di eludere i controlli. Le verifiche si concentrano su sostanze proibite e pratiche vietate. Nessuna informazione è stata diffusa sui risultati delle analisi, né sui metodi specifici adottati durante le operazioni notturne.

I controlli antidoping al Tour de France 2026 stanno facendo discutere perché sono stati condotti nel cuore della notte, in orari non abituali per le verifiche condotte dagli organi preposti a questo tipo di operazioni. Il danese Jonas Vingegaard avrebbe ricevuto vista alle due di notte tra sabato e domenica, cadendo poi nella tappa che ha preso il via poche ore più tardi e rimediando la frattura della clavicola (il secondo in classifica si ritirò dalla Grande Boucle). Lo sloveno Tadej Pogacar sarebbe stato svegliato alle cinque del mattino, sono stati interessati anche altri big come il belga Remco Evenepoel (prima della sua vittoria a cronometro) e il francese Paul Seixas (ma è emersa una polemica per bocca di Mohoric, perché il transalpino sarebbe stato controllato in serata e non mentre si trovava a letto). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché i controlli antidoping al Tour de France vengono fatti di notte e cosa cercano? Le parole di UCI e il permesso dei giudici

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UCI OUT OF CONTROL Tour de France Riders Facing 2AM & 5AM Doping Controls

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