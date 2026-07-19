Scoppia la polemica controlli antidoping al Tour de France | Pogacar e Vingegaard visitati nella notte E le parole di Evenepoel…

Durante la notte, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard sono stati sottoposti a controlli antidoping, come riportato da Le Parisien. La notizia ha generato discussioni tra gli operatori del ciclismo. Anche Remco Evenepoel ha commentato la situazione, senza specificare dettagli. Nessun altro atleta è stato coinvolto e non sono stati annunciati risultati o ulteriori azioni. I controlli sono parte delle procedure ufficiali durante il Tour de France.

Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard hanno subito un controllo antidoping nel cuore della notte, secondo quanto riporta l’accredito quotidiano francese Le Parisien. Il danese sarebbe stato fatto alzare attorno alle ore 02.00, mentre lo sloveno sarebbe stato fatto svegliare alle ore 05.00. Entrambi avrebbero poi fatto molta fatica a riprendere sonno, tra l’altro alla vigilia della durissima quattordicesima tappa del Tour de France, che prevede l’arrivo in salita a Plateau de Solaison. La UAE Emirates e il Team Visma Lease a Bike non hanno gradito l’intervento in chiusura della seconda settimana della Grande Boucle. Ricordiamo che Pogacar ha già vinto quattro frazioni e indossa la maglia gialla di leader della classifica generale con un vantaggio di ben 4’30” nei confronti di Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it

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