Enel ha versato 205 milioni di euro alla Lombardia, chiudendo definitivamente il contenzioso sulla gestione delle centrali idroelettriche. La somma rappresenta il saldo finale della controversia legale iniziata anni fa. La cifra è stata corrisposta in un'unica soluzione, secondo quanto riferito. La decisione segna la conclusione di un lungo contenzioso tra le parti coinvolte. La Regione ha annunciato di aver ricevuto l'intera somma.

È la chiusura definitiva del lungo contenzioso sulla gestione delle centrali idroelettriche, ed è una buona notizia anche per le altre Regioni La Lombardia ha ricevuto 205 milioni di euro dal gruppo Enel. Sono soldi che Enel le doveva dal 2021 per lo sfruttamento di un bene pubblico – l’acqua – per la produzione di energia attraverso le centrali idroelettriche. Questo pagamento è l’ultimo passaggio di una serie di contenziosi durata anni e conclusa alla fine di febbraio con una sentenza della Cassazione, che ha imposto a Enel di pagare tutte le somme arretrate, arrivate nelle casse della Regione soltanto a luglio. I contenziosi riguardano i canoni di concessione, ovvero i soldi pagati dalle aziende energetiche alle Regioni per poter produrre energia con l’acqua, attraverso le centrali idroelettriche. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché Enel ha pagato 200 milioni di euro alla Lombardia

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Secondo me, il motivo vero, è che non hanno pagato l'Enel e i condizionatori nelle camere non funzionano. #Lazio x.com