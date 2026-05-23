Allegra Gucci ha firmato un accordo da 3,9 milioni di euro con la madre, Patrizia Reggiani. La discussione pubblica si concentra sulla cifra ricevuta e sul fatto che chi ha commesso l'omicidio ha ottenuto un guadagno, mentre chi ha perso il padre ha subito un costo. La frase è stata pronunciata da Allegra Gucci in un contesto di commento sulla vicenda. La notizia riguarda principalmente l'accordo economico raggiunto tra le due parti.

“Chi ha ucciso ha incassato. Chi ha perso il padre ha pagato”. Con queste parole Allegra Gucci è intervenuta sui social dopo la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo di non procedere sul ricorso presentato da lei e dalla sorella Alessandra contro le sentenze italiane che avevano riconosciuto a Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell’omicidio dell’imprenditore Maurizio Gucci nel 1995, il diritto a un assegno previsto dagli accordi di separazione con l’ex marito. Al centro dello sfogo pubblicato online c’è soprattutto la contestazione della ricostruzione secondo cui le due figlie avrebbero raggiunto un “accordo” con la madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allegra Gucci e l’accordo da 3,9 milioni di euro con la madre Patrizia Reggiani: “Chi ha ucciso ha incassato. Chi ha perso il padre ha pagato”

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The Gucci Family: When $3 Billion Turns Your Ex-Wife Into A Killer

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