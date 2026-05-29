Napoli Allegri pronto a rivalutare Lorenzo Lucca e portarlo al centro del progetto | ADL l’ha pagato oltre 35 milioni di euro

Con l’arrivo di Allegri come allenatore, si valuta di inserire Lorenzo Lucca nel progetto del Napoli. L’attaccante, acquistato per oltre 35 milioni di euro, potrebbe avere maggiori possibilità di giocare, mentre le gerarchie della rosa potrebbero essere riviste. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata, ma si parla di un possibile rilancio per il giocatore nel nuovo contesto tecnico. La società e l’allenatore stanno riflettendo sulle strategie da adottare.

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, potrebbero cambiare diverse gerarchie all’interno della rosa azzurra. Tra i calciatori destinati a beneficiare maggiormente del nuovo corso tecnico c’è senza dubbio Lorenzo Lucca, attaccante sul quale il club ha investito oltre 35 milioni di euro e che ora potrebbe finalmente trovare continuità e fiducia. L’ex centravanti dell’Udinese non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante sotto la gestione di Antonio Conte. Lo scorso gennaio, infatti, il tecnico salentino ha avallato la sua partenza in prestito verso la Premier League, ritenendo il giocatore non perfettamente adatto alle proprie idee tattiche e alle esigenze immediate della squadra. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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