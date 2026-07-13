In estate, i capelli spesso si sfibrano e si crespiscono a causa dell’umidità e delle alte temperature. Le pieghe si appiattiscono in pochi minuti, lasciando capelli senza forma e crespi. Per contrastare questo, ci sono dieci prodotti specifici che aiutano a proteggere e mantenere la piega, dall’asciugatura allo styling. Questi prodotti sono pensati per prendersi cura della chioma durante i mesi più caldi.

Il caldo e lo styling non vanno d’accordo in estate: a causa dell’umidità e delle temperature alte la maggior parte delle pieghe svanisce in pochi minuti lasciandoci capelli crespi senza forma e rassegnandoci a dire addio, almeno per alcuni mesi, a morbide onde e boccoli. Anche se la “colpa” va attribuita al caldo e alle temperature torride, una buona parte della responsabilità è nostra. Molte volte compiamo errori di cui non ci rendiamo neanche conto, ma non dobbiamo essere delle professioniste per avere uno styling a prova di afa. Un ruolo importante è riservato ai prodotti per lo styling che dobbiamo usare nel modo corretto. Ecco perché abbiamo deciso di realizzare una mini guida alla hair routine anti caldo da mettere in pratica subito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Hair routine anti caldo. Dall’asciugatura allo styling: 10 prodotti salva-capelli che si prendono cura della tua chioma in estate

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