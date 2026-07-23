Per qualche motivo queste orche fanno esplodere i pesci
Due video nel Golfo di California mostrano orche che fanno esplodere i pesci, una manovra mai documentata prima. Le immagini ritraggono le orche che colpiscono i pesci con urti violenti, causando esplosioni d'acqua e pesci che volano nell'aria. La scena si ripete più volte, senza una spiegazione chiara del motivo. La tecnica è insolita rispetto ai comportamenti abituali di questi cetacei.
Due video girati nel Golfo di California mostrano una manovra mai vista prima e che, come succede spesso con le orche, fatichiamo a spiegare Alcuni ricercatori hanno osservato nel Golfo di California, in Messico, un fenomeno che non era mai stato visto prima: due orche che collaborano per fare esplodere un pesce con una testata, frantumandolo in moltissimi pezzi. I due video su cui si basa l’osservazione sono descritti in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in Ethology, e aggiungono un elemento all’elenco già lungo dei comportamenti insoliti attribuiti alle orche. Gli autori hanno chiamato la manovra ram-to-fragment, che si potrebbe tradurre come speronare per frammentare. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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