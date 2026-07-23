Le orche fanno esplodere i pesci luna ecco perché

Le orche sono state osservate mentre fanno esplodere i pesci luna, una tecnica che coinvolge il colpo sulla superficie dell’acqua per stordire le prede. Questo metodo permette loro di catturare i pesci senza doverli inseguire direttamente, facilitando la pesca in ambienti complessi. Le osservazioni sono state fatte in diverse aree marine, confermando che questa strategia è adottata da più branchi di orche. La scoperta ha attirato l’attenzione di ricercatori e biologi marini.

La Paz, 23 luglio 2026 – Le orche continuano a sorprenderci non solo per le loro enormi dimensioni ma riescono a stupire persino la comunità scientifica con il loro comportamento. Dopo gli attacchi coordinati agli squali bianchi di cui ci eravamo già occupati e le insolite interazioni con le imbarcazioni al largo della Penisola Iberica, un nuovo comportamento osservato nel Golfo di California apre interrogativi ancora più affascinanti: questi cetacei sembrano letteralmente far esplodere le loro prede, e potrebbero farlo non solo per cibarsene, ma anche per divertimento. Scopriamo di più. Una tecnica per sfamare i cuccioli o un gioco?.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Momento exacto en qué una Orca hace EXPLOTAR a un Pez Luna!

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