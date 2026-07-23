Le orche sono state osservate mentre fanno esplodere pesci luna, un comportamento insolito che ha suscitato curiosità tra gli scienziati. Le teorie suggeriscono che questa attività possa essere un modo per catturare prede o per giocare, anche se non ci sono conferme definitive. Le osservazioni sono state fatte in diversi ambienti marini, evidenziando la capacità delle orche di adattarsi a comportamenti complessi. La natura di questo comportamento rimane ancora in gran parte da chiarire.

Le orche continuano a sorprenderci non solo per le loro enormi dimensioni ma riescono a stupire persino la comunità scientifica con il loro comportamento. Dopo gli attacchi coordinati agli squali bianchi di cui ci eravamo già occupati e le insolite interazioni con le imbarcazioni al largo della Penisola Iberica, un nuovo comportamento osservato nel Golfo di California apre interrogativi ancora più affascinanti: questi cetacei sembrano letteralmente far esplodere le loro prede, e potrebbero farlo non solo per cibarsene, ma anche per divertimento. Scopriamo di più. An orca jumping out of the water Una tecnica per sfamare i cuccioli o un gioco?. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché le orche fanno esplodere i pesci luna? L’incredibile ipotesi: per divertimento

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Momento exacto en qué una Orca hace EXPLOTAR a un Pez Luna!

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