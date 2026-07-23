per promuovere sport salute e corretti stili di vita cus e salvi progetto in sinergia con 700 giovani e famiglie

Il progetto promosso dal Cus Ferrara e Unacoa-Salvi si è concluso con il coinvolgimento di 700 giovani e famiglie. L'iniziativa si concentrava sulla promozione della frutta, di una sana alimentazione e di corretti stili di vita tra i giovani sportivi. È stato raggiunto un risultato superiore agli obiettivi iniziali, coinvolgendo numerose famiglie e promuovendo attività legate a salute e sport.

Si è concluso con un successo che è andato ben oltre gli obiettivi iniziali il progetto promosso dal Cus Ferrara, con il contributo di Unacoa-Salvi, dedicato alla promozione della frutta, della sana alimentazione e dei corretti stili di vita tra i giovani sportivi. L’iniziativa ha coinvolto oltre 700 tra bambine, bambini, ragazze e ragazzi, insieme alle loro famiglie, confermando il valore di un percorso educativo che ha saputo coniugare sport, salute e divertimento. Numeri superiori alle previsioni che testimoniano il grande apprezzamento ricevuto per questo tipo di iniziativa. Il progetto ha interessato numerose discipline sportive del Cus... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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