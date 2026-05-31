salute e stili di vita al circolo bononia

Il medico Claudio Gallo, specialista riconosciuto a livello internazionale in longevità e invecchiamento di successo, è stato ospite presso il Circolo Bononia. Durante l’incontro, ha parlato di come gli stili di vita influenzino la salute e la durata della vita. Non sono stati annunciati altri dettagli sull’evento o sui contenuti specifici trattati.

Il medico Claudio Gallo, notissimo esperto a livello internazionale di ’ Longevità e invecchiamento di successo ’ come titola l’ultimo dei suoi libri dedicato a come guadagnare la salute tramite gli stili di vita, è stato ospite l’altra sera del Circolo Bononia. Un incontro voluto dalla sua presidente, Rosanna Ghetti, in un evento che ha unito moltissimi soci: è stata proprio la presidente a intervistare Gallo, concentrandosi sul suo approccio olistico al paziente. Molte le riflessioni. Oggi, infatti, l’aspettativa di vita si è allungata molto rispetto a quella – ferma ai 40 anni – degli uomini del passato, stroncati da carestie, epidemie e predatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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