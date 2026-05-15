Prevenire le malattie con gli stili di vita | torna il progetto Giona

Da arezzonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro scuole di Arezzo hanno presentato questa mattina alla Borsa Merci gli elaborati realizzati dagli studenti nel quadro del Progetto Giona 20252027. Il progetto si concentra sull'importanza di adottare corretti stili di vita per prevenire le malattie. Durante l'evento, sono stati mostrati i lavori prodotti dagli studenti, che si sono impegnati in questa iniziativa per sensibilizzare sull'argomento. L'obiettivo principale è promuovere pratiche quotidiane che favoriscono la salute e il benessere.

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I corretti stili di vita per prevenire le malattie. È il filo conduttore del Progetto Giona 20252027 sul quale si sono cimentati gli studenti e le studentesse di quattro istituti scolastici aretini che stamani alla Borsa Merci di Arezzo hanno presentato gli elaborati realizzati nel corso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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