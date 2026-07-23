Per Microsoft il remake di Halo non è un videogioco come tutti gli altri

Notizia in breve

Microsoft ha annunciato che il remake di Halo, intitolato Halo: Campaign Evolved, sarà disponibile anche su PlayStation, oltre che su Xbox. La data di uscita è prevista per il 28 luglio. Il gioco, che rappresenta il titolo simbolo della console di Microsoft, sarà quindi accessibile a un pubblico più ampio. La notizia ha suscitato attenzione nel settore dei videogiochi, considerando la lunga storia del franchise e il suo ruolo come pietra miliare per Xbox.