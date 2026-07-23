Per Microsoft il remake di Halo non è un videogioco come tutti gli altri
Microsoft ha annunciato che il remake di Halo, intitolato Halo: Campaign Evolved, sarà disponibile anche su PlayStation, oltre che su Xbox. La data di uscita è prevista per il 28 luglio. Il gioco, che rappresenta il titolo simbolo della console di Microsoft, sarà quindi accessibile a un pubblico più ampio. La notizia ha suscitato attenzione nel settore dei videogiochi, considerando la lunga storia del franchise e il suo ruolo come pietra miliare per Xbox.
Ripropone quello che per 25 anni è stato il gioco simbolo di Xbox e il motivo per cui molti l’hanno comprata: solo che ora sarà disponibile anche per PlayStation Per come funziona il mercato dei videogiochi l’uscita di Halo: Campaign Evolved, prevista per il 28 luglio, è un evento piuttosto eccezionale. Si tratta infatti del remake di un gioco pubblicato alla fine del 2001 da Microsoft assieme alla sua prima console, Xbox, di cui divenne velocemente il gioco più noto. In gergo quelli come Halo vengono definiti “killer application”: sono quei pochi videogiochi che da soli suscitano un tale interesse nel pubblico da spingere all’acquisto dell’unica console su cui possono essere giocati. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Segui gli aggiornamenti su Microsoft.
Playing Silent Hill 2 Remake On Intel UHD 620 iGPU
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Halo potrebbe passare ad Activision: Microsoft valuta una svolta storica per il futuro della saga
Microsoft gli blocca l’account Xbox dopo un hacker, ma il tribunale gli restituisce tutti i giochiUn giocatore brasiliano è stato temporaneamente bloccato dall’accesso al suo account Xbox dopo un tentativo di hacking.
Argomenti più discussi: Patch Tuesday di luglio 2026 per Windows 11: ecco tutte le novità; Termina il supporto anche per Microsoft SQL Server 2016; Microsoft: accordo miliardario in Europa per l'espansione dell'IA Mistral; Xbox e il ritorno alle esclusive, Microsoft fa sul serio: 'Non è una svolta temporanea'.
Microsoft avvia la fase di accesso anticipato di Xbox Backward Compatibility on PC, il nuovo programma che porta per la prima volta su PC e dispositivi portatili compatibili alcuni giochi della prima Xbox. I primi giochi disponibili sono: Blinx: The Time Sweeper facebook
L'Odissea ha conquistato il primo posto in Nuova Zelanda nella sua settimana di apertura, incassando 2,80 milioni di dollari e segnando la settimana di apertura più alta dell'anno finora. 0Moana occupa il secondo posto nella sua seconda settimana, aggiu reddit
#Microsoft rimuove il remake dalla line-up del servizio in abbonamento e parla di problemi legati alle autorizzazioni dei licenziatari. x.com