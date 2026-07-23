Per Microsoft il remake di Halo non è un videogioco come tutti gli altri

Da ilpost.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Microsoft ha annunciato che il remake di Halo, intitolato Halo: Campaign Evolved, sarà disponibile anche su PlayStation, oltre che su Xbox. La data di uscita è prevista per il 28 luglio. Il gioco, che rappresenta il titolo simbolo della console di Microsoft, sarà quindi accessibile a un pubblico più ampio. La notizia ha suscitato attenzione nel settore dei videogiochi, considerando la lunga storia del franchise e il suo ruolo come pietra miliare per Xbox.

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Ripropone quello che per 25 anni è stato il gioco simbolo di Xbox e il motivo per cui molti l’hanno comprata: solo che ora sarà disponibile anche per PlayStation Per come funziona il mercato dei videogiochi l’uscita di Halo: Campaign Evolved, prevista per il 28 luglio, è un evento piuttosto eccezionale. Si tratta infatti del remake di un gioco pubblicato alla fine del 2001 da Microsoft assieme alla sua prima console, Xbox, di cui divenne velocemente il gioco più noto. In gergo quelli come Halo vengono definiti “killer application”: sono quei pochi videogiochi che da soli suscitano un tale interesse nel pubblico da spingere all’acquisto dell’unica console su cui possono essere giocati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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