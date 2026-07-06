Halo potrebbe passare ad Activision | Microsoft valuta una svolta storica per il futuro della saga

Notizia in breve

Microsoft sta considerando di vendere i diritti del franchise Halo a Activision. La decisione potrebbe segnare un cambiamento importante per la saga, che ha accompagnato la crescita di Xbox dagli anni 2000. Le trattative sono in corso e ancora non ci sono conferme ufficiali, ma la proposta riguarda una possibile cessione dei diritti di sviluppo e distribuzione del gioco. La notizia circola tra fonti vicine all'industria del settore videoludico.