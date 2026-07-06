Halo potrebbe passare ad Activision | Microsoft valuta una svolta storica per il futuro della saga
Microsoft sta considerando di vendere i diritti del franchise Halo a Activision. La decisione potrebbe segnare un cambiamento importante per la saga, che ha accompagnato la crescita di Xbox dagli anni 2000. Le trattative sono in corso e ancora non ci sono conferme ufficiali, ma la proposta riguarda una possibile cessione dei diritti di sviluppo e distribuzione del gioco. La notizia circola tra fonti vicine all'industria del settore videoludico.
Il franchise di Halo, pilastro storico dell’ecosistema Xbox, potrebbe essere sull’orlo di una trasformazione radicale. Secondo indiscrezioni emerse durante l’ultimo episodio del podcast Xbox Two, Microsoft starebbe seriamente valutando l’ipotesi di affidare la gestione della serie ad Activision, in quella che rappresenterebbe una svolta clamorosa nella strategia del colosso di Redmond per uno dei suoi marchi più iconici. A lanciare il sasso nello stagno è stato Jez Corden, giornalista di Windows Central noto per le sue fonti attendibili nell’industria videoludica. Durante la trasmissione, Corden ha definito la voce “piuttosto assurda”, ammettendo candidamente di fare fatica a crederci lui stesso. 🔗 Leggi su Game-experience.it
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Halo Could Be Moving To Activision Soon
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Temi più discussi: Halo potrebbe essere affidato ad Activision, in una riorganizzazione della serie; Xbox starebbe valutando di affidare la gestione di Halo ad Activision; Microsoft potrebbe affidare Halo ad Activision Blizzard per rilanciare la serie; Ex Halo accusa Microsoft: usano i licenziamenti per eliminare chi denuncia abusi interni.
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