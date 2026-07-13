Un giocatore brasiliano è stato temporaneamente bloccato dall’accesso al suo account Xbox dopo un tentativo di hacking. Microsoft ha limitato l’accesso per motivi di sicurezza, impedendogli di usare i giochi acquistati e scaricati nel corso degli anni. Tuttavia, un tribunale ha successivamente ordinato il ripristino dell’account e la restituzione di tutti i giochi e contenuti digitali. La vicenda riguarda un patrimonio digitale accumulato nel tempo, valutato in centinaia di euro.

La libreria di giochi digitali che hai costruito negli anni può sparire da un momento all’altro. È quello che è successo a un giocatore brasiliano che si è trovato tagliato fuori dal suo account Xbox, con centinaia di euro di contenuti digitali diventati improvvisamente inaccessibili. Ma questa storia ha preso una piega inaspettata: invece di arrendersi e ricomprare tutto, l’utente ha deciso di portare Microsoft in tribunale. E ha vinto. La vicenda, raccontata dall’utente Reddit “OrdoLiberal”, rappresenta un caso raro di vittoria individuale contro un colosso tecnologico e solleva interrogativi cruciali sul futuro della proprietà digitale, proprio mentre l’industria videoludica spinge sempre più verso l’abbandono dei supporti fisici. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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© Game-experience.it - Microsoft gli blocca l’account Xbox dopo un hacker, ma il tribunale gli restituisce tutti i giochi

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