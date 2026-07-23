Per i giudici israeliani chi accusa il paese di apartheid non può entrare Save the Children | Continueremo a esserci
La corte suprema israeliana ha respinto un ricorso presentato da tre ONG espulse da Gaza, stabilendo che chi accusa il paese di apartheid non può entrare nel territorio. La decisione si basa sulla valutazione che esiste un complotto internazionale volto a minare l'esistenza di Israele. Save the Children ha dichiarato che continuerà a operare nonostante la sentenza.
La sentenza della corte suprema israeliana contro il ricorso presentato da tre Ong che erano state espulse da Gaza. Per i giudici esiste un complotto internazionale per minare l'esistenza di Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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