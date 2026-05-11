L'Emilia Romagna boccia la proposta di legge sulla save list dei cani potenzialmente pericolosi

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Sanità dell'Emilia Romagna ha respinto la proposta di legge relativa alla “save list” dei cani considerati potenzialmente pericolosi. La discussione si è concentrata sulla possibilità di introdurre un elenco di animali soggetti a restrizioni, ma la proposta non ha ottenuto il via libera. La decisione è stata comunicata dopo una riunione in cui si sono analzate le implicazioni della normativa proposta.

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La Commissione Sanità dell'Emilia Romagna ha bocciato la proposta di legge in cui ancora una volta si prevedeva di imporre una lista di "cani potenzialmente pericolosi" a fronte della non scientificità della corrispondenza tra caratteristiche e motivazioni degli animali e relativo comportamento aggressivo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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