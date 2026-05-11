L'Emilia Romagna boccia la proposta di legge sulla save list dei cani potenzialmente pericolosi
La Commissione Sanità dell'Emilia Romagna ha respinto la proposta di legge relativa alla “save list” dei cani considerati potenzialmente pericolosi. La discussione si è concentrata sulla possibilità di introdurre un elenco di animali soggetti a restrizioni, ma la proposta non ha ottenuto il via libera. La decisione è stata comunicata dopo una riunione in cui si sono analzate le implicazioni della normativa proposta.
La Commissione Sanità dell'Emilia Romagna ha bocciato la proposta di legge in cui ancora una volta si prevedeva di imporre una lista di "cani potenzialmente pericolosi" a fronte della non scientificità della corrispondenza tra caratteristiche e motivazioni degli animali e relativo comportamento aggressivo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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