Mouratoglou pubblica un video prima di Sinner-Cerundolo al Roland Garros | Può esserci un'enorme sorpresa

Notizia in breve

Prima dell'inizio del match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo a Roland Garros, un allenatore ha pubblicato un video in cui afferma che potrebbe verificarsi una sorpresa significativa. Il video è diventato virale online. La previsione è stata fatta poche ore prima dell'inizio della partita. Non ci sono altri dettagli forniti sul contenuto del video o sulla natura della possibile sorpresa.