Mouratoglou pubblica un video prima di Sinner-Cerundolo al Roland Garros | Può esserci un'enorme sorpresa
Prima dell'inizio del match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo a Roland Garros, un allenatore ha pubblicato un video in cui afferma che potrebbe verificarsi una sorpresa significativa. Il video è diventato virale online. La previsione è stata fatta poche ore prima dell'inizio della partita. Non ci sono altri dettagli forniti sul contenuto del video o sulla natura della possibile sorpresa.
Un video pubblicato da Patrick Mouratoglou qualche ora prima che iniziasse il match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo è diventato virale per la previsione fatta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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