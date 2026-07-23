Per i giudici israeliani chi accusa il paese di apartheid non può entrare Save the Children | Continueremo a esserci

Notizia in breve

La corte suprema israeliana ha respinto un ricorso di tre ONG espulse da Gaza, affermando che chi accusa Israele di apartheid non può entrare nel paese. La decisione si basa sull'accusa di un presunto complotto internazionale volto a minare l'esistenza di Israele. Save the Children ha dichiarato che continuerà le sue attività, nonostante la sentenza. La decisione giudiziaria si inserisce in un contesto di tensione tra enti umanitari e autorità israeliane.