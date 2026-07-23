Per i giudici israeliani chi accusa il paese di apartheid non può entrare Save the Children | Continueremo a esserci

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La corte suprema israeliana ha respinto un ricorso di tre ONG espulse da Gaza, affermando che chi accusa Israele di apartheid non può entrare nel paese. La decisione si basa sull'accusa di un presunto complotto internazionale volto a minare l'esistenza di Israele. Save the Children ha dichiarato che continuerà le sue attività, nonostante la sentenza. La decisione giudiziaria si inserisce in un contesto di tensione tra enti umanitari e autorità israeliane.

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La sentenza della corte suprema israeliana contro il ricorso presentato da tre Ong che erano state espulse da Gaza. Per i giudici esiste un complotto internazionale per minare l'esistenza di Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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