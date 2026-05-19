Save the Children | a Napoli nascere in un quartiere invece che in un altro può incidere sulle opportunità di vita

A Napoli più di un minore su dieci vive in un’area di disagio socioeconomico urbano. Il dato emerge dalla ricerca "I luoghi che contano" di Save the Children, che fotografa il peso delle disuguaglianze territoriali nelle grandi città italiane. Nascere e crescere in un quartiere invece che in un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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