S elena Gomez è attualmente impegnata sul set della sesta stagione di Only Murders in the Building a Londra, ma per il suo compleanno, il 22 luglio, ha scelto di prendersi qualche giorno di pausa e volare in Italia. Ad aspettarla suo marito Benny Blanco, arrivato in nave dagli Usa perchè ha paura dell’aereo. Il produttore musicale ha letteralmente attraversato l’oceano per raggiungere la popstar e vivere insieme un tour del gusto tra Emilia-Romagna e Toscana. Un regalo di compleanno unico. Selena Gomez, la vita dell’ex stellina Disney dentro e fuori la tv. guarda le foto La tappa bolognese: tortellini e tagliatelle. Il viaggio italiano di Selena Gomez e Benny Blanco è cominciato a Bologna, dove la coppia ha pranzato alla Trattoria della Santa, storico locale del centro città. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per i 34 anni della cantante, la coppia ha scelto un viaggio tra ristoranti storici italiani, una lezione di cucina a "Il Borro" e un tiramisù con vista sull'Arno

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