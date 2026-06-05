Sul lungomare di Savona, all’interno del Mare Hotel, si trova Sushi Beach. Il locale offre una vista sul mare, un’atmosfera rilassante e un servizio amichevole. Il menù propone piatti di sushi e cucina giapponese, apprezzati per la qualità e la varietà. La location è circondata da palme e piante tropicali, creando un ambiente suggestivo. È uno dei ristoranti da scoprire per chi cerca una proposta di cucina orientale in zona.

T ra i ristoranti da provare, sulla bella spiaggia di Savona, tra palme e banani del Mare Hotel, si trova il Sushi Beach, un delizioso locale che vanta un bel paesaggio, un’atmosfera piacevole, un servizio sorridente. e un menù da sogno. La cucina ha un’indiscutibile impronta giapponese ma non mancano le contaminazioni con prodotti italiani come la tartare delle Langhe per Tokyo. Quanto costa mangiare da Maido, il “miglior ristorante del mondo 2025” X Leggi anche › 5 ristoranti da provare a maggio 2026 Tavolo Unico si trova all’interno di una graziosa villa nel cuore di Busto Arsizio (Varese). Cinque sale dedicate ad altrettanti autori moderni, con un unico tavolo in ogni sala e, da qui, il nome del locale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un viaggio tra tavole d’eccellenza e ristoranti da scoprire, dove ogni indirizzo racconta un territorio e una visione di cucina

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