Giugno con Enjoy Firenze | dal tramonto sull’Arno alla vista della città dall’alto cinque itinerari tra storia tradizioni e punti di vista inediti
A Firenze, cinque nuovi itinerari permettono di scoprire la città da prospettive insolite, tra cui il tramonto sull’Arno e viste dall’alto delle terrazze nel centro storico. Le escursioni includono percorsi lungo il fiume, sopra i tetti e nei vicoli dell’Oltrarno, offrendo punti di vista inediti su storia e tradizioni locali. Questi itinerari sono stati ideati per esplorare Firenze in modo diverso, combinando natura, architettura e cultura.
Firenze, 26 Maggio – Firenze cambia volto quando la si osserva da prospettive insolite: dall’acqua dell’Arno al tramonto, dalle terrazze sopra i tetti del centro storico, dai vicoli d’Oltrarno. Per il mese di giugno, Enjoy Firenze, il calendario di visite guidate di Cooperativa Archeologia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie e thread social correlati
Firenze, nasce il ristorante Cosimo: gusto e vista sull’ArnoA Firenze apre un nuovo ristorante chiamato Cosimo, situato in una posizione privilegiata con una grande terrazza panoramica affacciata sull’Arno.
Leggi anche: Dall'alba al tramonto. A Riccione si cena a 50 metri d’altezza con vista sulla Riviera romagnola