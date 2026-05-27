Giugno con Enjoy Firenze | dal tramonto sull’Arno alla vista della città dall’alto cinque itinerari tra storia tradizioni e punti di vista inediti

Notizia in breve

A Firenze, cinque nuovi itinerari permettono di scoprire la città da prospettive insolite, tra cui il tramonto sull’Arno e viste dall’alto delle terrazze nel centro storico. Le escursioni includono percorsi lungo il fiume, sopra i tetti e nei vicoli dell’Oltrarno, offrendo punti di vista inediti su storia e tradizioni locali. Questi itinerari sono stati ideati per esplorare Firenze in modo diverso, combinando natura, architettura e cultura.