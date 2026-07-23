Una persona su dieci in Italia soffre di insicurezza alimentare, mentre nel mondo si calcola che la fame possa essere fermata con meno di un decimo della spesa in armamenti. Secondo gli esperti, la soluzione principale per eliminare la fame globale è porre fine alle guerre, considerate tra le cause principali dell’insicurezza alimentare. La relazione tra conflitti e scarsità di cibo viene evidenziata come un ostacolo chiave da rimuovere per migliorare le condizioni di vita.

“Per risolvere la fame nel mondo la prima grande azione da mettere in campo sarebbe soprattutto una: cessare le guerre, perché le guerre sono una delle cause strutturali di fame. Inoltre, gli investimenti in armi tolgono risorse alla lotta alla malnutrizione: oggi i paesi con crisi alimentari gravi sono quelli in situazioni di guerra”. Simone Garroni, Direttore Generale di “Azione Contro la Fame”, commenta così il nuovo Rapporto SOFI (Stato della Sicurezza Alimentare e della Nutrizione nel Mondo), pubblicato da cinque agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Nel 2025 sono ancora 645 milioni le persone che soffrono la fame, pari al 7,8% della popolazione mondiale e 2,1 miliardi sono in condizione di insicurezza alimentare da moderata a grave. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Per fermare la fame nel mondo basta meno di un decimo della spesa in armi. E anche in Italia una persona su dieci soffre di insicurezza alimentare”

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