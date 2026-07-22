La fame nel mondo arretra leggermente, ma cambia geografia. Se a livello globale il numero delle persone che soffrono la mancanza di cibo è diminuito rispetto all’anno precedente, il continente africano continua a vedere peggiorare i propri indicatori, fino a diventare il nuovo epicentro della crisi alimentare. È il quadro che emerge dal rapporto Sofi 2026 (Stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo), pubblicato dalle agenzie delle Nazioni unite, secondo cui nel 2025 sono state 645 milioni le persone colpite dalla fame, pari al 7,8% della popolazione mondiale. Si tratta di 14 milioni in meno rispetto al 2024, ma il dato resta superiore ai livelli precedenti alla pandemia e conferma quanto l’obiettivo di eliminare la fame entro il 2030 sia ancora lontano. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fame nel mondo, epicentro Africa: una persona su cinque non ha cibo a sufficienza

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