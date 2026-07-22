Fame nel mondo epicentro Africa | una persona su cinque non ha cibo a sufficienza

Da laverita.info 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel mondo, il numero di persone che soffrono di insicurezza alimentare diminuisce leggermente rispetto all'anno precedente, ma l'Africa registra un aumento dei casi. Attualmente, circa una persona su cinque nel continente non ha accesso a cibo sufficiente. La crisi alimentare resta concentrata in Africa, che rappresenta il principale epicentro del problema, mentre a livello globale si osserva un lieve miglioramento.

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La fame nel mondo arretra leggermente, ma cambia geografia. Se a livello globale il numero delle persone che soffrono la mancanza di cibo è diminuito rispetto all’anno precedente, il continente africano continua a vedere peggiorare i propri indicatori, fino a diventare il nuovo epicentro della crisi alimentare. È il quadro che emerge dal rapporto Sofi 2026 (Stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo), pubblicato dalle agenzie delle Nazioni unite, secondo cui nel 2025 sono state 645 milioni le persone colpite dalla fame, pari al 7,8% della popolazione mondiale. Si tratta di 14 milioni in meno rispetto al 2024, ma il dato resta superiore ai livelli precedenti alla pandemia e conferma quanto l’obiettivo di eliminare la fame entro il 2030 sia ancora lontano. 🔗 Leggi su Laverita.info

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