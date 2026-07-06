Spesa militare la Germania accelera | nel bilancio 2027 un miliardo di spesa su cinque è destinato all’acquisto di armi

Da ilfattoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel bilancio 2027, la Germania prevede di destinare circa un quinto della spesa militare all'acquisto di armi. Il governo ha approvato la bozza del bilancio 2027 e il piano fino al 2030, con una spesa totale di 555,4 miliardi di euro per il prossimo anno, in aumento del 5,9% rispetto al 2023. L’indebitamento netto è previsto salire a circa 219,5 miliardi entro il 2030.

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In Germania il governo ha concordato la bozza del bilancio per il 2027 e il piano finanziario fino al 2030. Prevede una spesa per l’anno prossimo di 555,4 miliardi di euro, quasi il sei per cento più rispetto a quest’anno (524,5 miliardi) e un indebitamento netto complessivo di circa 203 miliardi, destinato a salire a 219,5 entro il 2030. La spesa per interessi con ciò raddoppierà quasi a 80,7 miliardi entro il 2030. “Nonostante il massiccio ricorso a nuovi prestiti e le elevate entrate fiscali, il Governo non riesce a presentare un piano di bilancio solido ”, ha censurato Tanja Gönner, direttrice generale della Federazione delle industrie tedesche (BDI), secondo cui “entro il 2030, quasi un euro su cinque delle entrate fiscali potrebbe essere assorbito dal pagamento degli interessi ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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