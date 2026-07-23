A Taranto, tre bambini canadesi sono stati richiesti 5 euro per attraversare l’ingresso di un lido privato e raggiungere il bar. La nonna dei minori ha definito la richiesta “vergognosa”. La cifra è stata richiesta per acquistare una bottiglietta d’acqua o un gelato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali risposte o reazioni da parte del lido.

Cinque euro per poter attraversare l'ingresso di un lido privato e raggiungere il bar per acquistare una bottiglietta d’acqua o un gelato. Il caso arriva dalla provincia di Taranto e a riaccendere il dibattito sui prezzi pazzi delle estati pugliesi è lo sfogo di una donna della zona, che sui social ha raccontato quanto sarebbe accaduto ai suoi tre nipotini - bambini canadesi di 6, 11 e 13 anni - in vacanza nella zona, che parlano esclusivamente francese. Secondo il racconto-denuncia della donna, i piccoli si sarebbero avvicinati all’ingresso laterale di uno dei lidi più rinomati della litoranea con l’intenzione di acquistare semplicemente dell’acqua e un gelato. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - «Per andare al bar del lido e comprare una bottiglietta d'acqua, si pagano 5 euro». A Taranto la richiesta choc a tre bambini canadesi. La nonna: «Vergognoso»

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