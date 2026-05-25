Io 2 euro lui 1,50 | in un bar del centro di Como l’acqua cambia prezzo in base al lavoro che si fa
In un bar del centro di Como, il prezzo dell’acqua varia in base al lavoro svolto. Una cliente ha riferito di aver pagato 2 euro per una bottiglia, mentre un’altra ha speso 1,50 euro. La differenza di prezzo è stata notata sulla stessa bottiglia, a seconda di chi la ha acquistata. La segnalazione è stata inviata da una lettrice, che ha commentato di essersi sentita “presa in giro” dopo aver osservato la differenza.
Pagare una bottiglietta d’acqua 50 centesimi in più o in meno in base al lavoro che si fa. A Como, in centro, succederebbe anche questo secondo la segnalazione inviata da una nostra lettrice, Alessandra, che racconta di essersi sentita “presa in giro” dopo aver notato una differenza di prezzo per. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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