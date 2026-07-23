Al lido di Taranto, tre bambini canadesi sono stati invitati a pagare cinque euro per attraversare l’ingresso e arrivare al bar, dove potevano comprare acqua o gelato. La richiesta è stata fatta dalla persona alla reception, secondo quanto riferito dalla nonna dei bambini. La donna ha commentato l’accaduto definendolo vergognoso. Nessuna altra informazione sui motivi di questa richiesta o sulle eventuali conseguenze.

Cinque euro per poter attraversare l'ingresso di un lido privato e raggiungere il bar per acquistare una bottiglietta d’acqua o un gelato. Il caso arriva dalla provincia di Taranto e a riaccendere il dibattito sui prezzi pazzi delle estati pugliesi è lo sfogo di una donna della zona, che sui social ha raccontato quanto sarebbe accaduto ai suoi tre nipotini - bambini canadesi di 6, 11 e 13 anni - in vacanza nella zona, che parlano esclusivamente francese. Secondo il racconto-denuncia della donna, i piccoli si sarebbero avvicinati all’ingresso laterale di uno dei lidi più rinomati della litoranea con l’intenzione di acquistare semplicemente dell’acqua e un gelato. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Taranto.

© Lecce.corriere.it - «Cinque euro se volete andare al bar e comprare una bottiglietta d'acqua». In un lido di Taranto la richiesta choc a tre bambini canadesi. La nonna: «Vergognoso»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

Notizie e thread social correlati

Se volete un motivo per andare al Comicon di Bergamo, dovete scoprire i suoi imperdibili ospitiA una settimana dall’inizio, COMICON Bergamo ha annunciato i suoi principali ospiti per la quarta edizione.

Prezzi impazziti in estate: ecco quanto è arrivata a costare una bottiglietta d’acquaIn estate, il prezzo di una bottiglietta d’acqua ha raggiunto livelli elevati, con aumenti significativi rispetto agli anni precedenti.

Argomenti più discussi: One Piece: 3 ottimi gadget sotto gli 8€ da avere assolutamente; Offerte mobile a 5 euro da non perdere: a luglio minuti illimitati e fino a 300 GB al mese; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Soundcore Space Q45 a 89€: ANC e 50 ore con il 41% di sconto.

Al suo secondo giorno di programmazione in Italia, l'Odissea di Christopher Nolan ha incassato altri 2.299.508 euro raccogliendo 271.598 spettatori. Al momento, è arrivato a un totale di 4.506.943 euro con 548.001 presenze. E siamo ancora all'inizio del wee x.com