A Taranto, tre bambini canadesi sono stati chiesti 5 euro per entrare in un lido privato e accedere al bar, dove potevano comprare acqua o gelato. La richiesta è stata contestata dalla nonna dei minori, che ha definito la situazione “vergognosa”. La somma richiesta rappresenta il prezzo per attraversare l’ingresso del lido per raggiungere il bar.

Cinque euro per poter attraversare l'ingresso di un lido privato e raggiungere il bar per acquistare una bottiglietta d’acqua o un gelato. Il caso arriva dalla provincia di Taranto e a riaccendere il dibattito sui prezzi pazzi delle estati pugliesi è lo sfogo di una donna della zona, che sui social ha raccontato quanto sarebbe accaduto ai suoi tre nipotini - bambini canadesi di 6, 11 e 13 anni - in vacanza nella zona, che parlano esclusivamente francese. Secondo il racconto-denuncia della donna, i piccoli si sarebbero avvicinati all’ingresso laterale di uno dei lidi più rinomati della litoranea con l’intenzione di acquistare semplicemente dell’acqua e un gelato. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - «Per accedere al bar del lido e comprare una bottiglietta d'acqua, si pagano 5 euro». A Taranto la richiesta choc a tre bambini canadesi. La nonna: «Vergognoso»

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«Per andare al bar del lido e comprare una bottiglietta d'acqua, si pagano 5 euro». A Taranto la richiesta choc a tre bambini canadesi. La nonna: «Vergognoso»A Taranto, tre bambini canadesi sono stati richiesti 5 euro per attraversare l’ingresso di un lido privato e raggiungere il bar.

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