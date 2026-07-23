Pep val bene un sacrificio | il contratto di Guardiola Ct

Notizia in breve

Pep Guardiola ha firmato un contratto con la nazionale italiana. La firma è stata ufficializzata oggi e durerà fino al 2026. L’accordo prevede che l’allenatore spagnolo si occupi della selezione maschile, sostituendo il precedente commissario tecnico. La firma è arrivata dopo settimane di trattative. La presentazione ufficiale è prevista per la prossima settimana. Guardiola arriva con un accordo di quattro anni e un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione.