Pep val bene un sacrificio | il contratto di Guardiola Ct
Pep Guardiola ha firmato un contratto con la nazionale italiana. La firma è stata ufficializzata oggi e durerà fino al 2026. L’accordo prevede che l’allenatore spagnolo si occupi della selezione maschile, sostituendo il precedente commissario tecnico. La firma è arrivata dopo settimane di trattative. La presentazione ufficiale è prevista per la prossima settimana. Guardiola arriva con un accordo di quattro anni e un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione.
L’ipotesi di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana oscilla ancora tra la possibilità e la semplice suggestione estiva. Eppure, mettendo insieme le indiscrezioni filtrate dai colloqui condotti a Barcellona da Maldini e Leonardo con i passi ufficiali della Figc e il modello organizzativo adottato dalle federazioni più avanzate al mondo, prende forma un’ipotesi molto più concreta. Non un’offerta da semplice ct, ma un accordo costruito per convincere Guardiola ad accettare un incarico che, per natura e poteri, non avrebbe precedenti nella storia del calcio italiano. Rivoluzione quadriennale La prima caratteristica dell’accordo riguarda la durata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Mr. Hoan bulldozed the royal dowry - Jame became Diep's human shield
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