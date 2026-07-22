L' Italia vota Pep e Conte | per un tifoso su tre Guardiola è il ct Antonio segue
Un sondaggio rivela che circa un terzo degli italiani preferirebbe come nuovo commissario tecnico della Nazionale un allenatore noto per il suo lavoro in club di alta classifica, con Guardiola in testa. Tra i candidati, anche un altro allenatore molto riconosciuto per le sue esperienze in campionati internazionali. La discussione sul possibile futuro del timone azzurro si svolge durante un’estate in cui il Mondiale si segue senza sventolare bandiere.
Nell’estate del Mondiale guardato senza poter sventolare la bandiera, gli italiani concentrano la loro voglia di azzurro (che nonostante tutto è più che abbondante) ipotizzando nomi e tracciando scenari sul futuro ct della Nazionale. Ogni allenatore citato ha fan e oppositori, ma ce ne sono alcuni che più di altri raccolgono consenso. Per comprendere meglio l’orientamento dei tifosi, la Gazzetta ha commissionato a SWG un sondaggio che ha dato risposte chiare che vale la pena analizzare. Le domande sono state poste a un campione rappresentativo nazionale di 700 intervistati che seguono il calcio, perché un minimo di competenza è necessaria per indicare chi dovrà guidare l’Italia verso un Mondiale che ci manca decisamente da troppo tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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