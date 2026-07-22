L' Italia vota Pep e Conte | per un tifoso su tre Guardiola è il ct Antonio segue

Nell’estate del Mondiale guardato senza poter sventolare la bandiera, gli italiani concentrano la loro voglia di azzurro (che nonostante tutto è più che abbondante) ipotizzando nomi e tracciando scenari sul futuro ct della Nazionale. Ogni allenatore citato ha fan e oppositori, ma ce ne sono alcuni che più di altri raccolgono consenso. Per comprendere meglio l’orientamento dei tifosi, la Gazzetta ha commissionato a SWG un sondaggio che ha dato risposte chiare che vale la pena analizzare. Le domande sono state poste a un campione rappresentativo nazionale di 700 intervistati che seguono il calcio, perché un minimo di competenza è necessaria per indicare chi dovrà guidare l’Italia verso un Mondiale che ci manca decisamente da troppo tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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