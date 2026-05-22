Negli ultimi giorni si sono diffuse voci su un possibile accordo tra il tecnico catalano e la federazione italiana di calcio, con il supporto di Puma. Secondo alcune fonti, l'allenatore sarebbe disposto a valutare l'offerta, ma il principale ostacolo rimane il budget a disposizione. Circolano cifre riguardanti un contratto che potrebbe superare certi limiti stabiliti, mentre i dettagli sulla trattativa sono ancora poco chiari. La FIGC dovrà affrontare questa sfida economica per poter concretizzare l'eventuale incarico.

Nel giorno dell’ufficialità del suo addio alla panchina del Manchester City, dopo 10 anni leggendari e 20 titoli conquistati, il futuro dell’allenatore Pep Guardiola potrebbe incredibilmente incrociare il destino della Nazionale italiana. Fonti vicine al tecnico catalano avrebbero riferito che sarebbe disponibile a discutere un suo possibile incarico come CT azzurro. Un’ipotesi suggestiva che segnerebbe il suo ritorno in Italia dopo le esperienze da calciatore con Brescia e Roma, ma per la FIGC c’è uno scoglio difficilmente aggirabile: l’ingaggio. Lo stipendio di Guardiola e il confronto con i budget della FIGC L'aiuto degli sponsor Il nodo politico in Federcalcio e le prossime tappe Lo stipendio di Guardiola e il confronto con i budget della FIGC Il primo e più evidente ostacolo alla trattativa è rappresentato dai costi d’ingaggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pep Guardiola CT dell'Italia con l'aiuto di Puma? A che cifre viaggia e quanto è davvero fattibile per la FIGC

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pep Guardiola CT dell'Italia? A che cifre viaggia e quanto è davvero fattibile economicamente per la FIGCNel giorno dell’ufficialità del suo addio alla panchina del Manchester City, dopo 10 anni leggendari e 20 titoli conquistati, il futuro...

Guardiola ct dell'Italia, si può davvero fare? Cosa spinge Pep verso l’azzurroGli amici bresciani hanno già scelto il miglior Franciacorta per brindare, quando (e se, eventualmente) sarà.

Guardiola CT dell’Italia: suggestione impossibile o ultima vera occasione per rilanciare il calcio azzurro? #Guardiola #Italia #Nazionale #Azzurri #Calcio #ManchesterCity #PepGuardiola #FIGC #Football #Opinione x.com

Guardiola ct dell'Italia, si può davvero fare? Cosa spinge Pep verso l’azzurro reddit

Guardiola prossimo ct dell’Italia, Luis Enrique si espone: Non escludo nulla ma…Il tecnico del Psg ha commentato l'addio di Pep dai Citizens, sottolineando come la volontà del suo connazionale sia quella di allenare una Nazionale. E la ... tuttosport.com

Fonti vicine a Guardiola rivelano che l’allenatore ha dato la disponibilità a diventare ct dell’ItaliaDopo l'addio al Manchester City, Pep Guardiola sarebbe disposto a guidare la Nazionale italiana: lo rivela LaPresse ... ilfattoquotidiano.it