Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile cambio sulla panchina della nazionale italiana, con il nome di un noto tecnico catalano che sarebbe disposto a valutare un'offerta. Tuttavia, il suo ingaggio attuale e le richieste economiche rappresentano un ostacolo importante per la federazione. La trattativa potrebbe concentrarsi su cifre e condizioni contrattuali, mentre il rapporto tra il costo e la fattibilità rimane sotto osservazione. La discussione si focalizza anche sulla compatibilità di un eventuale ingaggio con le risorse a disposizione.

Nel giorno dell’ufficialità del suo addio alla panchina del Manchester City, dopo 10 anni leggendari e 20 titoli conquistati, il futuro dell’allenatore Pep Guardiola potrebbe incredibilmente incrociare il destino della Nazionale italiana. Fonti vicine al tecnico catalano avrebbero riferito che sarebbe disponibile a discutere un suo possibile incarico come CT azzurro. Un’ipotesi suggestiva che segnerebbe il suo ritorno in Italia dopo le esperienze da calciatore con Brescia e Roma, ma per la FIGC c’è uno scoglio difficilmente aggirabile: l’ingaggio. Lo stipendio di Guardiola e il confronto con i budget della FIGC L'aiuto degli sponsor Il nodo politico in Federcalcio e le prossime tappe Lo stipendio di Guardiola e il confronto con i budget della FIGC Il primo e più evidente ostacolo alla trattativa è rappresentato dai costi d’ingaggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pep Guardiola CT dell'Italia? A che cifre viaggia e quanto è davvero fattibile economicamente per la FIGC

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