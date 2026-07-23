pensioni nel cedolino di agosto i conguagli del 730

Nel cedolino di agosto 2026, i pensionati trovano il dettaglio del pagamento e eventuali conguagli del modello 730. Il documento permette di verificare l'importo netto della pensione e le variazioni rispetto ai mesi precedenti. Il cedolino è disponibile online e si può consultare in modo semplice e immediato, evidenziando eventuali differenze rispetto alle cifre precedenti.

È online il cedolino della pensione di agosto 2026, attraverso il quale i pensionati possono consultare l’importo della prestazione e verificare le eventuali variazioni intervenute sul rateo mensile. Lo comunica l’ Inps, specificando che il pagamento sarà effettuato con valuta 1 agosto per gli accrediti presso Poste Italiane e con valuta 3 agosto per quelli presso gli istituti bancari, secondo il calendario previsto dalla normativa vigente. Resta confermato, aggiunge l’Inps, che il pagamento in contanti è consentito esclusivamente per importi complessivi fino a mille euro netti. Con il rateo di agosto prendono avvio anche le operazioni di conguaglio fiscale relative a l modello 7302026 per i pensionati che hanno indicato l’Inps quale sostituto d’imposta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Pensioni, non solo rimborsi: nel cedolino di agosto 2026 anche le trattenute del 730

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