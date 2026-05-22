Pensioni di giugno 2026 | accredito dall’1° giugno conguagli e arretrati nel cedolino
A partire dall’1 giugno 2026, le pensioni di giugno saranno accreditate sui conti correnti bancari e postali di tutti i pensionati che hanno optato per questa modalità di pagamento. La data di pagamento corrisponde al primo giorno bancabile del mese, come indicato dall’INPS nella circolare ufficiale. Nei cedolini di giugno saranno visibili anche eventuali conguagli e arretrati relativi ai pagamenti precedenti. Le somme saranno quindi disponibili sui conti già a partire da quella data.
Il pagamento delle pensioni di giugno 2026 partirà lunedì 1° giugno per tutti i titolari che hanno scelto il versamento su conto corrente bancario o postale, in base al principio del primo giorno bancabile del mese stabilito dall'INPS con la circolare n. 19 del 19 dicembre 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
PENSIONI GIUGNO 2026 AUMENTI IN ARRIVO, PAGAMENTI INPS, ARRETRATI E DATE UFFICIALI
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