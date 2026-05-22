Pensioni di giugno 2026 | accredito dall’1° giugno conguagli e arretrati nel cedolino

A partire dall’1 giugno 2026, le pensioni di giugno saranno accreditate sui conti correnti bancari e postali di tutti i pensionati che hanno optato per questa modalità di pagamento. La data di pagamento corrisponde al primo giorno bancabile del mese, come indicato dall’INPS nella circolare ufficiale. Nei cedolini di giugno saranno visibili anche eventuali conguagli e arretrati relativi ai pagamenti precedenti. Le somme saranno quindi disponibili sui conti già a partire da quella data.

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