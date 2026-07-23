Cedolino Pensioni agosto 2026 | date pagamenti rimborsi 730 e taglio del 5%

Il cedolino delle pensioni di agosto 2026 è ora disponibile online. I pensionati possono visualizzare l’importo del rateo mensile, verificare eventuali variazioni e controllare se sono stati applicati rimborsi, trattenute o conguagli fiscali. Le date di pagamento sono state comunicate e si riferiscono alle modalità di accredito adottate. È possibile consultare anche eventuali aggiornamenti riguardo al taglio del 5% e ai rimborsi fiscali relativi al modello 730.

È disponibile online il cedolino della pensione di agosto 2026. I pensionati possono consultarlo per verificare l’importo del rateo mensile, controllare eventuali variazioni e capire se sono presenti rimborsi, trattenute o conguagli fiscali. Il pagamento sarà effettuato con valuta 1° agosto per gli accrediti presso Poste Italiane. Per chi riceve la pensione su conto bancario, la valuta sarà invece 3 agosto, secondo il calendario previsto. Resta confermata una regola importante per chi ritira la pensione in contanti: il pagamento allo sportello è consentito solo per importi complessivi fino a 1.000 euro netti. Per somme superiori è necessario utilizzare strumenti tracciabili, come accredito su conto corrente, libretto o carta abilitata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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CEDOLINO PENSIONE AGOSTO 2026: Pagamenti, rimborsi 730 e taglio del 5% INPS

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