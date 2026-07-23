La Federciclismo ha commissariato la Lega Ciclismo professionistico, presieduta da un parlamentare di Forza Italia, dopo che si è scoperto che Pella vendeva diritti tv senza averne proprietà. La situazione ha portato alla sospensione dell’attuale governance e alla perdita della poltrona per il presidente. La vicenda si inserisce in uno scontro istituzionale più ampio che coinvolge le autorità sportive e politiche del settore.

Roberto Pella stava scalando il ciclismo italiano ma è caduto. La Lega Ciclismo professionistico, da lui presieduta, è stata commissariata dalla Federazione e adesso il parlamentare di Forza Italia si ritrova senza poltrona. Formalmente, Pella viene commissariato per “le ripetute e gravi violazioni delle norme federali e della convenzione sottoscritta in data 13.8.2024”. Il comunicato della FederCiclismo fa riferimento in particolare a una strana storia di diritti tv di alcune gare, tra cui il campionato italiano femminile, che Pella, un po’ come Totò con la Fontana di Trevi, si sarebbe venduto pur non avendone la proprietà, in capo appunto alla Federazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pella vendeva diritti tv senza averne proprietà: la Federciclismo commissaria la Lega. Ma dietro c’è uno scontro istituzionale ben più ampio

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Ciclismo, stop a Pella. Forzista commissariatoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Ciclismo, stop a Pella. Forzista commissariato pubblicato il 23 Luglio 2026 a firma di L.Vend. ilfattoquotidiano.it