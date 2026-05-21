Ora tutti si accorgono che Ben Gvir è un criminale e Israele uno Stato senza diritti umani

Recentemente, alcune immagini di attivisti della Flotilla ammanettati e maltrattati sono diventate pubbliche, portando alla luce il trattamento riservato a queste persone. Le foto mostrano attivisti con le fascette ai polsi e in situazioni di violenza, suscitando reazioni di sdegno e portando all’attenzione le pratiche di alcune forze di sicurezza. Questi eventi hanno contribuito a far capire a molti cosa accade realmente in alcune aree, anche a chi prima preferiva non vedere o ignorare certi aspetti.

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