Ora tutti si accorgono che Ben Gvir è un criminale e Israele uno Stato senza diritti umani
Recentemente, alcune immagini di attivisti della Flotilla ammanettati e maltrattati sono diventate pubbliche, portando alla luce il trattamento riservato a queste persone. Le foto mostrano attivisti con le fascette ai polsi e in situazioni di violenza, suscitando reazioni di sdegno e portando all’attenzione le pratiche di alcune forze di sicurezza. Questi eventi hanno contribuito a far capire a molti cosa accade realmente in alcune aree, anche a chi prima preferiva non vedere o ignorare certi aspetti.
Le immagini degli attivisti della Flotilla ammanettati con le fascette e picchiati hanno reso visibile cosa è Israele, anche a chi non voleva vedere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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