A Roma, il derby tra le due squadre cittadine ha scatenato un conflitto tra istituzioni e associazioni sportive. La decisione del Prefetto di spostare la data della partita ha provocato la reazione della Lega, che ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Nel frattempo, il derby è stato oggetto di un ultimatum e le tensioni si sono estese alle sfere politiche e sportive, creando una situazione inedita e complessa.

Una straordinaria prospettiva del Colosseo, per i lottatori del derby. Roma si sveglia con il brivido del derby che cambia giorno e diventa un caso di Stato: decisione del Prefetto, protesta della Lega, ricorso al Tar, e un ultimatum che agita le stanze del calcio e della politica. Sullo sfondo, migliaia di tifosi rimodellano la settimana come un puzzle. Il derby tra Roma e Lazio è stato spostato a lunedì sera per motivi di ordine pubblico. Il Prefetto ha preso la decisione, la Lega Serie A l’ha definita un “intervento pericoloso”. La partita finisce al Tar. Un passaggio raro. Un segnale forte. E un precedente che rischia di pesare sui prossimi mesi.🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Caos Roma-Lazio: Scontro Istituzionale Inedito tra la Lega e il Prefetto, Derby al Tar e Ultimatum Lanciato

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